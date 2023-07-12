11 июля, 21:42
Военная операция на Украине

Трюдо обсудил с Эрдоганом помощь Украине и зерновую сделку

Премьер-министр Канады также приветствовал решение Турции ратифицировать вступление Швеции в НАТО

ОТТАВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудил с ним вопросы оказания помощи Украине и зерновую сделку. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

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"Премьер-министр Трюдо приветствовал решение Турции ратифицировать вступление Швеции в НАТО. Два лидера обсудили постоянную поддержку Украины", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что глава канадского правительства также обсудил с турецким лидером тему черноморской зерновой инициативы.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. Он связан с гарантиями выполнения требований РФ, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он не видит доводов в пользу продления договоренностей. 

Теги:
УкраинаКанадаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрюдо, ДжастинВоенная операция на Украине
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