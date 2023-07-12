На Украине суд признал незаконным приказ Госкино о реорганизации "Довженко-центра"

Национальный центр Александра Довженко является крупнейшим киноархивом Украины, в котором хранятся, в частности, тысячи архивных документов по истории кино

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева вынес решение по делу о реорганизации "Довженко-центра". Реорганизация признана незаконной, сообщает пресс-служба центра в своем Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Хозяйственный суд Киева признал незаконным распоряжение о реорганизации "Довженко-центра". Благодарим наших сторонников за общественный контроль, <...> благодарим Минкультуры Украины за рассмотрение и поддержку в деле против Госкино Украины", - говорится в сообщении.

Национальный центр Александра Довженко ("Довженко-центр") - крупнейший киноархив Украины, в котором хранятся более 9 тыс. художественных, документальных, анимационных советских, украинских и зарубежных фильмов, а также тысячи архивных документов по истории кино. В июле 2022 года центр перешел в прямое подчинение Госкино, а в августе Госкино издало приказ о реорганизации центра и передаче всех фильмов из его коллекции госучреждению "Научный центр кинематографии Украины". В "Довженко-центре" заявили тогда, что речь идет о ликвидации национального киноархива, и назвали это "посягательством на национальную память". По версии украинских СМИ, Госкино под видом оптимизации ведет борьбу за офисные помещения "Довженко-центра", расположенные в столице на Голосеевской площади вблизи метро.

В ноябре прошлого года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил о приостановке процесса реорганизации. Тогда же и. о. генерального директора "Довженко-центра" Елена Гончарук, выступавшая против его реорганизации, была отстранена от должности. Вместо нее Госкино назначило сначала Юлию Каждан, которая уволилась спустя две недели "из-за травли и угроз" киносообщества, затем Андрея Алферова, который также не приступил к исполнению обязанностей. В феврале 2023 состоялся конкурс на должность гендиректора, в котором победила отстраненная ранее Гончарук.