Венесуэла и Куба раскритиковали манипуляции ЕС при подготовке саммита с СЕЛАК

Латиноамериканские страны считают, что Евросоюз пытается принизить их роль как суверенных государств и провести без согласования с ними серию параллельных мероприятий

КАРАКАС, 12 июля. Венесуэла и Куба подвергли критике манипуляции и отсутствие прозрачности при подготовке Европейским союзом (ЕС) саммита с Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), который пройдет в Брюсселе 17-18 июля.

"Боливарианское правительство отвергает попытки Европейского союза принизить роль суверенных государств нашего региона, а также провести серию параллельных мероприятий без согласования с нашими странами", - говорится в распространенном во вторник заявлении министерства иностранных дел Венесуэлы. В заявлении на сайте МИД южноамериканской страны подчеркивается, что Каракас "решительно поддерживает обвинения министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Европейского союза в манипуляциях и отсутствии прозрачности при подготовке к проведению саммита СЕЛАК - ЕС в Брюсселе".

Родригес указал в понедельник на отсутствие транспарентности и манипуляции ЕС при подготовке к саммиту, что ставит под сомнение его успешное проведение. Он подчеркнул, что ЕС пытается "скрыть от прессы и общественного мнения содержание дебатов и параллельных саммиту форумов, которые планирует организовать в одностороннем порядке" и "решать, кто будет представлять наш регион на этих форумах".

Большинство стран СЕЛАК выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит и включения в повестку дня форума вопросов по Украине.