Экс-глава МИД Чили назвал огромной ошибкой передачу кассетных боеприпасов Украине

Эральдо Муньос заявил, что сожалеет о решении администрации Байдена, так как это вооружение причиняет вред гражданскому населению

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июля. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос назвал огромной ошибкой решение администрации президента США Джо Байдена передать Украине кассетные боеприпасы, которые несут угрозу для гражданского населения.

"Это вооружение, запрещенное Конвенцией ООН (участником которой является Чили), причиняет вред гражданскому населению, и это грубая ошибка правительства Байдена передать его", - написал он во вторник в Twitter.

Муньос, который возглавлял МИД Чили в 2014-2018 гг. при экс-президенте Мишель Бачелет, отметил, что "поддерживает право Украины на оборону", но "сожалеет о передаче кассетных бомб Соединенными Штатами Киеву".

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские силы будут вынуждены применять аналогичные средства поражения против ВСУ. Он также добавил, что Россия воздерживалась от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации, понимая, какую угрозу они несут мирному населению. По словам Шойгу, поставка американцами этого вооружения приведет к затягиванию конфликта.