Избирком Таиланда передал в суд дело о нарушении закона о выборах кандидатом в премьеры

Таиландская избирательная комиссия в июне начала расследование в связи с обвинением в адрес Питы Лимчароенрата во владении акциями iTV на момент проведения выборов

БАНГКОК, 12 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Таиланда передала в Конституционный суд дело о предполагаемом нарушении закона о выборах кандидатом на пост премьер-министра и лидером партии "Движение вперед" Питой Лимчароенратом. Об этом в среду сообщила газета Matichon Online.

По ее данным, таиландский избирком собрал достаточно доказательств для обращения в суд, а также передал обращение с просьбой рассмотреть вопрос о приостановлении депутатских полномочий Лимчароенрата до вынесения судом решения.

Избирательная комиссия Таиланда 9 июня начала расследование в связи с обвинениями в адрес Лимчароенрата во владении акциями телеканала iTV на момент проведения выборов. Конституция королевства запрещает участие в избирательном процессе владельцам медиакомпаний. В случае признания виновным лидеру партии "Движение вперед" грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и 20-летний запрет заниматься политической деятельностью.

Палата представителей и Сенат парламента Таиланда 13 июля на совместном заседании должны решить, достоин ли лидер "Движения вперед" стать главой правительства. 42-летнему Лимчароенрату необходимо простое большинство в 376 голосов двухпалатной 750-местной Национальной ассамблеи, чтобы возглавить правительство. Местные наблюдатели считают маловероятным сценарий, при котором лидеру "Движения вперед" удастся получить необходимую поддержку, особенно после передачи его дела на рассмотрение в суд.

Парламентские выборы в Таиланде состоялись 14 мая. По их итогам партия "Движение вперед" получила 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей. Другой представитель оппозиции в лице партии "Пхыа Тхаи" смог провести в парламент 141 депутата. Эти две политические силы договорились сформировать коалиционное ядро, к которому примкнули еще шесть менее крупных партий.