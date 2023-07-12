В Житомирской области запретили посещать леса в 30 км от границы с Белоруссией

Запретная зона ранее составляла 20 км

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Житомирской области на северо-западе Украины расширили запретную для посещения лесов зону до 30 км от границы с Белоруссией. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.

Ранее она составляла 20 км.

"После обращения военного командования совет обороны Житомирской области утвердил новые требования относительно посещения лесов и охоты, чтобы уберечь жизнь и здоровье жителей. Жители Житомирской области могут посещать леса для сбора дикорастущих ягод, грибов, лекарственного сырья, кроме лесов, которые находятся в полосе на глубине 30 км от линии государственной границы Украины, граничащей с Республикой Беларусь", - цитирует его агентство Укринформ.

10 июля командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщал, что власти укрепят позиции и инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровненской областях, граничащих с Белоруссией.

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко регулярно информирует, что ситуация там остается стабильной. Тем не менее украинские подразделения создают рвы и заграждения, а также ведут наблюдение при помощи беспилотных летательных аппаратов. В ноябре прошлого года украинские власти сообщили, что выстроили уже около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области.

В конце июня в Киеве заявили, что пристально отслеживают ситуацию в Белоруссии в связи с планируемым размещением ЧВК "Вагнер" на территории республики. 30 июня президент Украины Владимир Зеленский дал поручение провести усиление войск на белорусском направлении.