Куба обвинила США в провокации в связи с заходом в залив Гуантанамо атомной подлодки

МИД Кубы заявил, что присутствие американских атомных подлодок в водах Карибского бассейна "несет угрозу"

ГАВАНА, 12 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Кубы осудило заход в залив Гуантанамо американской атомной подводной лодки, назвав это провокацией.

"МИД категорически отвергает заход в залив Гуантанамо 5 июля 2023 года атомной подводной лодки, которая находилась на расположенной там американской военной базе до 8 июля. Это представляет собой провокационную эскалацию со стороны США, чьи политические и стратегические мотивы неизвестны", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном во вторник.

МИД Кубы отметил, что присутствие американских атомных подлодок в водах Карибского бассейна "несет угрозу". "Нахождение там [в заливе] атомной подводной лодки в это время заставляет задаться вопросом, каково военное обоснование этого акта, происходящего в мирном регионе, против кого он направлен и какую стратегическую цель преследует", - добавили в ведомстве. Власти Кубы также в очередной раз призвали США "вернуть незаконно оккупированную провинцию Гуантанамо".

Куба попала под контроль США после американо-испанской войны 1898 года, в январе 1899 года американские войска оккупировали остров. В 1901 году под давлением США в Конституцию Кубы была включена поправка Платта, в соответствии с которой над страной был установлен протекторат США. В аренду США на неограниченный срок была передана территория для сооружения военно-морской базы в районе Гуантанамо.

В 2002 году при президенте США Джордже Буше - младшем на территории базы была создана тюрьма. В этот лагерь перебрасывались лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов. Сменивший Буша-младшего Барак Обама практически сразу после начала исполнения полномочий президента США - 22 января 2009 года - подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение 12 месяцев. Тем не менее лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, это вызывает резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников.