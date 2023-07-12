В Минске утверждают, что польские силовики выдворили в Белоруссию 13 беженцев

Как отметили в Госпогранкомитете Белоруссии, умышленное оставление беженцев в опасном для жизни положении уже стало нормой для силовиков Польши

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Польские силовики в течение суток вытеснили с территории страны в Белоруссию две группы беженцев. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

"Вечером 9 июля польские военнослужащие доставили девять иностранцев к заграждению на границе с Беларусью, еще четверых - ночью следующего дня. Обе группы насильственно вытеснены из Польши через калитку для животных", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Минске утверждают, что умышленное оставление беженцев в опасном для жизни положении уже стало нормой для польских силовиков. "Видеокадры отчетливо демонстрируют, что с беженцами, находящимися в уязвимом положении, польская сторона обращается как с преступниками, перевозя их в наручниках и применяя слезоточивый газ", - заявили в погранкомитете, сопровождая сообщение фрагментом видеосъемки.

Польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию стремящихся попасть в Европу незаконных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета в 2022 году пресечено более 3,8 тыс. попыток вытеснения в Белоруссию из стран ЕС мигрантов общей численностью 31 тыс. человек, в первом квартале этого года европейские силовики пытались вытеснить более 4,5 тыс. беженцев. С начала миграционного кризиса в августе 2021 года в непосредственной близости от границ со странами Евросоюза были обнаружены более 30 погибших иностранцев.