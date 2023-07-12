Лидеры Турции и Греции обсудили в Вильнюсе урегулирование разногласий между двумя странами

Стороны также рассмотрели вопросы, касающиеся двусторонних отношений

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в среду с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом на полях саммита НАТО в Вильнюсе. В повестке переговоров двусторонние отношения и урегулирование разногласий между соседями и партнерами по НАТО, в частности касающиеся границ территориальных вод и воздушного пространства в Эгейском море, сообщил телеканал A Haber.

Министры национальной обороны Турции и Греции Яшар Гюлер и Никос Дендиас 5 июля договорились возобновить диалог между двумя странами по мерам укрепления доверия и обсудить связанные с ним детали в Вильнюсе.

Турция неоднократно заявляла, что выступает за налаживание диалога с Грецией для решения спорных вопросов, в том числе по границам территориальных вод, воздушного пространства в Эгейском море и демилитаризации греческих островов. Греция при этом заявляет, что готова вести с Турцией переговоры лишь по вопросу установления границ исключительных экономических зон с тем, чтобы представить их результаты для окончательного вердикта на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге.