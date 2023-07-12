Медведчук считает, что Зеленский репрессиями добился контроля над судами

Экс-лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" напомнил, что президент Украины ликвидировал Окружной административный суд Киева, который уполномочен рассматривать жалобы на действия высших должностных лиц

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский с помощью репрессий перевел под свой контроль судебную систему страны, неугодных ему судей увольняют и преследуют как в нацистской Германии. Об этом заявил украинский политик, бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в открытом письме к ЕС, опубликованном на платформе "Смотрим".

"Прикрываясь "борьбой с российским влиянием", Зеленский с помощью репрессий парализовал работу судебной системы, взяв ее под свой контроль", - отметил он.

Медведчук напомнил, что Окружной административный суд Киева, который уполномочен рассматривать жалобы на действия высших должностных лиц Украины, был ликвидирован Зеленским. Неугодные президенту судьи были уволены не только из Окружного административного суда Киева, но и из Конституционного суда Украины, а глав этих инстанций объявили в розыск. Кроме того, по подозрению в коррупции был арестован теперь уже бывший глава Верховного суда Украины Всеволод Князев, а у судей провели массовые обыски.

"Запуганные, находящиеся под угрозой увольнения и репрессий судьи других судов оказались не в состоянии противопоставить царящему на Украине произволу силу закона, - подчеркнул политик. - Подобным образом судебные органы были взяты под контроль и в нацистской Германии, где судьи увольнялись по политическим мотивам, за ними шпионили, подвергали сильнейшему давлению, а для преследования лиц за политические преступления создавали специальные суды, в которых судьями назначали только членов нацистской партии. Подчеркиваю, на Украине все это происходит под предлогом борьбы с Россией".

Еще в декабре прошлого года при ликвидации Окружного административного суда Киева Зеленский заявил, что это должно служить "очень понятным сигналом для всех судов". А в конце июня 2023 года он призвал Раду поддержать предложения Совбеза об ужесточении проверки судей, в том числе с помощью детектора лжи.