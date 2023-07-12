Впервые с холодной войны НАТО сверстала планы обороны с указанием регионов контингентам

Эти подразделения приписываются к национальным вооруженным силам, сообщил советник президента Литвы Кестутис Будрис

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Обновленные региональные оборонные планы НАТО, утвержденные на проходящем в Вильнюсе саммите Североатлантического альянса, реально указывают военным контингентам стран-членов регионы их ответственности и детально адаптированы к новым угрозам в сфере безопасности. Об этом в среду в эфире национального радио LRT заявил советник президента Литвы Кестутис Будрис.

"Впервые со времен холодной войны составлены столь конкретные планы, предусматривающие, какие контингенты необходимы для защиты того или иного региона", - сказал он. Эти подразделения, по его словам, приписываются к национальным вооруженным силам. "Мы будем знать, какие силы и из какой страны будут направлены для обеспечения обороноспособности", - отметил советник.

Он считает, что военные предусмотрят учения этих контингентов на месте потенциального выполнения ими боевых задач. "Они должны тренироваться в географических регионах своей ответственности, будь то Сувалкский коридор в Литве или окрестности Риги", - сказал Будрис.

К Литве будет приписана бригада Бундесвера. В конце июня находившийся в Вильнюсе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия намерена разместить в Литве после создания необходимой инфраструктуры на долгосрочную перспективу "мощную бригаду" - дополнительные 4 тыс. военных с целью укрепления восточного фланга НАТО.