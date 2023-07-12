12 июля, 12:26

СМИ: в штаб-квартире португальской оппозиции прошли обыски по делу о растрате

По сведениям агентства EFE, обыски также прошли в Порту в доме Руя Риу, который являлся председателем Социал-демократической партии с 2018 по 2022 год

МАДРИД, 12 июля. /ТАСС/. Португальская судебная полиция провела в среду обыски в штаб-квартире главной оппозиционной политической силы страны - Социал-демократической партии (СДП) - в рамках расследования дела о растрате и злоупотреблении властью. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, обыски также прошли в Порту в доме Руя Риу, который являлся председателем СДП с 2018 по 2022 год. Дело имеет отношение к предполагаемому нецелевому использованию партийного финансирования.

Политическая сила подтвердила проведение обысков и добавила, что расследуются факты, относящиеся к периоду с 2018 по 2021 год. "СДП окажет все содействие, запрошенное судебными органами", - заверили в партии. 

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