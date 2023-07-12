Президент Румынии заявил, что Бухарест на саммите НАТО достиг поставленных целей

В частности, Клаус Йоханнис сообщил о решении создать в стране региональный хаб по подготовке румынских пилотов F-16, который будет доступен как для союзных пилотов, так и для украинских

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Румыния достигла поставленных целей на саммите НАТО. Такую позицию обозначил президент страны Клаус Йоханнис в среду в заявлении для прессы по итогам саммита альянса в Вильнюсе.

"Румыния достигла поставленных целей на этом саммите НАТО", - сказал он, подчеркнув, что новые планы обороны альянса обеспечат "самый высокий уровень безопасности для восточного фланга, на Черном море, в том числе для Румынии".

"Мы должны укрепить и противовоздушную оборону, - сказал Йоханнис. - Поэтому мы решили создать в Румынии вместе с Нидерландами и другими международными партнерами региональный хаб по подготовке румынских пилотов F-16, который будет доступен и для союзных пилотов, и для украинских пилотов. <...> Более того, на саммите мы сообщили о создании вместе с Болгарией регионального командования сил специального назначения, которое будет открыто для наших союзников и партнеров".

Президент сообщил, что поблагодарил всех союзников, которые направили своих военных в Румынию, и приветствовал заявление Испании о размещении ей своего контингента в республике.

"Я поддержал ясный прогресс в скорейшей конкретизации евро-атлантических устремлений Украины", - заявил Йоханнис. "Румыния продолжит поддерживать Украину столько, сколько нужно, до победы в войне", - добавил он. "На саммите я подтвердил также необходимость усиленной поддержки со стороны НАТО уязвимых партнеров, особенно Республики Молдова", - сказал президент.

"Главный итог этой встречи состоит в том, что НАТО модернизировалась для новой эры коллективной обороны, - утверждал Йоханнис. - Альянс предоставляет Румынии и ее гражданам самую высокую степень безопасности и обороны за всю историю".