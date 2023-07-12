Испания разместит на восточном фланге НАТО дополнительно 950 военных

Военные будут присутствовать в Румынии и Словакии, сообщил председатель правительства королевства Педро Санчес

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Власти Испании планируют разместить на восточном фланге НАТО дополнительно около 950 военных. Об этом заявил на пресс-конференции председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам саммита НАТО.

"Мы усилим <...> наше присутствие в боевой группе в Румынии 250 военными, и мы также собираемся возглавить боевую группу в Словакии, где мы впервые разместим силы в ее штабе", - сказал премьер, пояснив, что речь идет о 700 испанских военнослужащих. "Все решения, принятые сегодня, направлены на достижение мира и защиту наших обществ и нашего понимания жизни", - считает Санчес.

Как передавала ранее газета El País, дополнительное размещение испанских военных на восточном фланге НАТО намечено на 2024 год.