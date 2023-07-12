Столтенберг: действия Китая и России требуют тесной координации НАТО, ЕС и партнеров в АТР

Генсек Североатлантического альянса также осудил ракетные запуски КНДР, назвав их "угрозой региональной и глобальной безопасности"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. НАТО, Евросоюз и их азиатские партнеры должны теснее координировать усилия на фоне действий Китая и специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита организации в Вильнюсе.

"НАТО - это региональный альянс, но мы сталкиваемся с глобальными вызовами", - отметил он. По его словам, действия Пекина и Москвы "требуют еще большей координации между НАТО, Европейским союзом и нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Мы осуждаем северокорейскую ракетную программу, включая последний запуск ракеты. Это нарушает целый ряд резолюций СБ ООН и представляет собой угрозу региональной и глобальной безопасности", - заявил Столтенберг.

По его словам, НАТО укрепляет связи с Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией. В частности, речь идет о таких сферах, как безопасность на море, борьба с изменением климата и кибербезопасность.