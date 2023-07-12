Германия не планирует поставлять Eurofighter в Саудовскую Аравию в ближайшее время

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на то, что "ситуация в Йемене сильно изменилась"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Германия не будет поставлять истребители Eurofighter в Саудовскую Аравию в ближайшее время. Об этом в среду журналистам заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

"Могу лишь сказать, что решения по поставке Eurofighter в Саудовскую Аравию в обозримом будущем не будет", - сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он добавил, что ситуация в Йемене сильно изменилась. "Поэтому также абсолютно правильно, что мы добиваемся нового понимания того, как поступить в ситуации", - указал он. "Вот почему было также важно, чтобы мы пришли к пониманию того, как сотрудничество должно осуществляться в будущем", - резюмировал глава правительства ФРГ.

Ранее в среду газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что "заявки на экспортные лицензии для Саудовской Аравии будут отложены до окончания войны в Йемене".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к крупнейшему гуманитарному кризису в мире. Германия приостановила продажи вооружений Саудовской Аравии в ноябре 2018 года из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Исключения касаются лишь совместных проектов стран - участниц НАТО с Эр-Риядом.