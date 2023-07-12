НАТО ожидает, что у КНР к 2035 году будет 1 500 боеголовок, способных достичь США и Европы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс "постепенно расширяет" оборонные связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс ожидает, что Китай к 2035 году будет располагать 1 500 боеголовками, которые смогут достичь территории стран НАТО. С таким утверждением выступил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита НАТО.

"Понятие безопасности - оно глобальное, а не региональное. Мы ожидаем, что у Китая к 2035 году будет 1 500 ядерных боеголовок на ракетах, способных достичь США и Европы, территории НАТО, - сказал Столтенберг. - Мы видим, как Китай приближается к нам".

Генсек НАТО отметил, что альянс "постепенно расширяет" оборонные связи с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. "Наши системы безопасности взаимосвязаны. Недавний ракетный пуск КНДР демонстрирует это. [Испытания], конечно, являются вызовом для этого региона, но также подрывают глобальную стабильность", - сказал Столтенберг.

Днем ранее генсек альянса сообщил, что страны - члены НАТО на саммите в Вильнюсе договорились вместе защищаться от "угрожающего поведения Китая". При этом он отметил, что Китай не является противником и с Пекином надо продолжать взаимодействовать.