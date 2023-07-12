Дуда заявил, что в случае угрозы НАТО может перебросить в Польшу около 100 тыс. солдат

Польский президент отметил, что это положение утверждено в планах обороны альянса

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс принял решения, которые позволят перебросить в Польшу около 100 тыс. солдат в случае реальной угрозы для страны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в среду на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

"Предполагается, что, если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, то на нашу территорию могло бы быть направлено около 100 тыс. солдат НАТО для немедленной обороны", - сказал он и подчеркнул, что это положение утверждено в планах обороны альянса.