Во Франции запретили манифестации 13-15 июля

Запрет будет действовать до окончания торжеств, приуроченных ко Дню взятия Бастилии

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Франции в связи с угрозой беспорядков вводят запрет на проведение демонстраций на период с 13 июля по 15 июля включительно. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала BFMTV министр внутренних дел и заморских территорий Жеральд Дарманен.

"Манифестации, которые могут быть связаны с уличными погромами, должны быть запрещены", - сказал Дарманен, уточнив, что этот запрет будет действовать до окончания торжеств, приуроченных к Национальному празднику (День взятия Бастилии) 14 июля.

По словам главы МВД, решено запретить демонстрацию против произвола полиции, которую планировали провести 15 июля на площади Республики в центре Парижа. Не смогут провести свою акцию 14 июля и сотрудники органов правопорядка.

Как отметил министр, в общей сложности для охраны порядка в праздничные дни будет привлечено около 130 тыс. полицейских и жандармов (по 45 тыс. человек ежедневно). Для пресечения возможных беспорядков мобилизуются спецподразделения, бронетехника, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Французская территориальная разведка предупредила о риске погромов, назвав потенциальными целями нарушителей полицейские участки, пожарные депо и объекты транспортной инфраструктуры.

Волнения во Франции

Меры обусловлены желанием не допустить повторения беспорядков, которые начались 27 июня после гибели 17-летнего водителя алжирского происхождения. Он был застрелен после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер.

Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка, взят под стражу. Движение предпринимателей Франции оценило в более чем 1 млрд евро убытки от погромов в предместьях, последовавших за инцидентом. В ходе подавления беспорядков было задержано около 4 тыс. человек.