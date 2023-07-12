Дуда: если бы Украина была принята в НАТО, польским солдатам пришлось бы идти на фронт

Вместе с тем польский президент отметил, что членство Киева в альянсе теоретически выгодно Варшаве

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Польские солдаты должны были бы отправиться на фронт, если бы Украина была принята в НАТО в текущей геополитической ситуации. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

"Если бы Украина сегодня стала полноправным членом НАТО, следует предположить, что в тот же или на следующий день она попросила бы о запуске пятой статьи, то есть о коллективной обороне. И если бы альянс повел себя так, как должен в этой ситуации, нам пришлось бы отправить наших солдат на фронт, как и всем остальным странам НАТО. <…> Польским солдатам пришлось бы ехать на фронт. Мне как президенту не хотелось бы принимать такое решение", - сказал Дуда.

По его словам, вступление Украины в НАТО теоретически выгодно Польше. "Это важно для нашей безопасности, для восточного фланга НАТО, так как это перенос границы в восточном направлении. Это укрепление безопасности Польши в географическом измерении. Нельзя забывать, что Украина - это 600 тыс. кв. км территории, страна в два раза больше Польши", - указал президент.

Отвечая на вопрос о том, как Киев воспринял отсутствие приглашения в НАТО, Дуда сказал, что украинская сторона понимала, что приглашения не будет. "Сейчас невозможно принять Украину в НАТО на полных правах", - констатировал он.