В делегации России в СПЧ ООН заявили, что экстремистов в ЦАР финансируют внешние силы

Они контролируют так называемые серые зоны, где совершают нападения на населенные пункты, отметил представитель делегации Иван Татаринов

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Угрозы в сфере безопасности, связанные с действиями многочисленных незаконных вооруженных формирований, сказываются на положении в области прав человека в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Вызывает обеспокоенность тот факт, что экстремистов продолжают финансировать внешние силы, заявила в среду российская делегация на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"На положении в области прав человека в Центрально-Африканской Республике по-прежнему сказывается наличие угроз в сфере безопасности из-за продолжающихся действий многочисленных незаконных вооруженных формирований. Они контролируют так называемые серые зоны, где совершают нападения на населенные пункты, сопровождающиеся разгулом насилия и беззакония", - отметил в выступлении на сессии представитель делегации РФ Иван Татаринов. В России выражают надежду, что "многочисленные преступления этих формирований не останутся без своевременной реакции со стороны международного сообщества".

"Обеспокоены действиями внешних сил, которые продолжают спонсировать экстремистов. Считаем их недопустимыми, поскольку они усугубляют и без того тяжелое положение в стране в целом и в сфере прав человека в частности", - продолжил дипломат.

В Москве убеждены, что "проведение расследований нарушений в области прав человека должно относиться к компетенции официальных властей ЦАР". "Обращаем внимание на тяжелое положение наиболее уязвимых групп населения, прежде всего женщин и детей", - сказал Татаринов. Особую тревогу, подчеркнул он, вызывают случаи бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения, сексуального насилия, рекрутирования незаконными вооруженными формированиями несовершеннолетних, а также эксплуатация детей в качестве бесплатной рабочей силы.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. В его состав входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящий момент не является членом СПЧ, однако российская делегация активно участвует в дискуссиях. 53-я сессия совета открылась 19 июня и продлится до 14 июля. В повестке дня форума ситуация на Украине, в Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и ряде других стран, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц.