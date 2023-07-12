СМИ: Мицотакис договорился с Эрдоганом не вооружать греческие острова

По сведениям греческого портала pronews.gr, также была достигнута договоренность о начале дискуссии насчет сокращения воздушного пространства Греции, как того требует Турция

АФИНЫ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Кириакос Мицотакис договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на состоявшейся в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе встрече не поставлять на греческие острова новые вооружения взамен тех, что ранее были отправлены на Украину. Это утверждает греческий портал pronews.gr.

По его сведениям, на встрече с Эрдоганом, которая длилась более часа, греческая сторона в принципе согласилась не заменять вооружение, которое было выведено с греческих островов в Эгейском море в силу его возраста или в связи с его передачей Украине. "Это означает, что вместо БМП-1 [производства бывшей ГДР], которые были выведены с островов и отправлены на Украину, там не будут развернуты другие боевые машины пехоты, также не будет туда доставлено большое количество выведенных боеприпасов, предназначенных для реактивных систем залпового огня (РСЗО) [производства Чехословакии] RM-70. Если новые ЗРК SHORAD будут закуплены взамен более старых [советских] ЗРК "ОСА", то они не будут развернуты на островах Эгейского моря. Кроме того, все, что вывозится, не будет заменено [на новое], включая пушки М-203 А/К", - отмечает портал.

При этом издание перечисляет вооружения и технику, которые были отправлены Грецией на Украину. "Это - 122 БМП-1 со всеми боеприпасами к их пулеметам, 15 000 73-мм снарядов, 2 100 122-мм реактивных снарядов, 20 000 автоматов Калашникова АК-47, 3 200 000 патронов калибра 7,62 мм, 60 ПЗРК MANPAD FIM-92 Stinger, 17 000 155-мм артиллерийских снарядов, 1 100 противотанковых ракет РПГ-18. Ничто из этого не будет заменено", - подчеркивает портал.

По его сведениям, также была достигнута договоренность о начале дискуссии насчет сокращения воздушного пространства Греции, как того требует Турция. "Греческая сторона в качестве встречного предложения выдвинула идею увеличения национальных территориальных вод [с 6] до 8 морских миль, а также одновременного сокращения национального воздушного пространства [с 10] до 8 морских миль. Конечно, турки тоже этого не хотят. Они хотят, чтобы территориальные воды оставались в пределах 6 морских миль, а национальное воздушное пространство [Греции] было сокращено до 6 морских миль", - сообщает издание, добавляя, что "речь идет только об урезании суверенных прав Греции, поскольку только они находятся на столе "переговоров".

Что касается Кипра, то Турция настаивает на урегулировании на основе двух самостоятельных государств на острове. Греческое правительство не хотело бы этого, но на самом Кипре большая часть греков-киприотов считает, что это было бы лучшим решением, отмечает портал.

Непростые отношения

Греция и Турция, являющиеся союзницами по НАТО, оказались на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых островка под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает изображать на картах как свои (по-турецки они называются Кардак). Территориальные воды Греции распространяются на 6 морских миль вокруг более чем 2 тысяч ее островов в Эгейском море, но Афины заявляют, что имеют право расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного на международном уровне. В свою очередь Анкара неоднократно угрожала Афинам, что такое расширение Грецией ее территориальных вод стало бы "формальным поводом для объявления войны".

При этом Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено 6 морскими милями.

Анкара неоднократно ранее заявляла, что хочет переговоров с Афинами по "всем спорным вопросам" в Эгейском море, в том числе по границам территориальных вод, воздушного пространства в Эгейском море и демилитаризации греческих островов. Греция считает такие намерения Анкары красными линиями и заявляет, что готова вести с Турцией переговоры лишь по вопросу установления границ исключительных экономических зон с тем, чтобы представить их результаты для окончательного вердикта на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге.