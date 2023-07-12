Республиканцы Конгресса обязали Госдеп передать документы о блокировке санкций против КНР

В комитете по иностранным делам Палаты представителей подчеркнули, что Майкл Маккол принял такое решение после того, как дипломатическое "ведомство не выполнило многочисленные запросы о предоставлении такого рода документов"

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) отправил письменный запрос госсекретарю Энтони Блинкену, в котором, согласно американскому законодательству, обязывает Госдепартамент предоставить все документы о блокировке санкций против Китая. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении пресс-службы комитета.

В нем отмечается, что глава американской дипломатии должен предоставить конгрессменам "ключевые документы, касающиеся создания Госдепартаментом препятствий использованию таких средств обеспечения национальной безопасности, как санкции и экспортный контроль в отношении компаний, подобных Huawei, направленных на противодействие растущей агрессии КПК" (Коммунистической партии Китая). В комитете подчеркнули, что Маккол принял такое решение после того, как дипломатическое "ведомство не выполнило многочисленные запросы о предоставлении такого рода документов". Теперь же Госдепартамент обязан направить в комитет соответствующие материалы до 10:00 (17:00 мск) 17 июля.

"Учитывая упорное нежелание Госдепартамента выполнять срочный запрос моего комитета о предоставлении важнейшей информации, касающейся Китая, мне ничего не остается, как направить повестку, - подчеркнул Маккол. - Комитету крайне важно получить эти документы, чтобы пролить свет на неисполнение ведомством законов о национальной безопасности США в отношении компаний КПК и лиц, нарушающих права человека. Госдепартамент должен подчиниться в соответствии с законом, дальнейшие препятствия и задержки недопустимы".

Председатель комитета потребовал в мае у Блинкена объяснить информацию о его решении блокировать "конкурентные действия", направленные на сдерживание КПК. Маккол запросил переписку между ключевыми чиновниками Госдепартамента, включая госсекретаря, в которой обсуждаются вопросы конкурентных действий в отношении Китая и его госорганов.