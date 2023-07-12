В Чехии допустили ратификацию членства Швеции в НАТО через несколько недель

Президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отмечал, что процесс может завершиться уже в ближайшие недели

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Процесс ратификации членства Швеции в НАТО может завершиться в Венгрии и Турции в течение ближайших недель. Об этом сказал журналистам президент Чехии Петр Павел по итогам саммита Североатлантического альянса.

"Турция и Швеция, как я думаю, провели успешные переговоры [о ратификации членства Стокгольма в НАТО]. Можно ожидать, что через несколько недель произойдет ратификация документов в турецком парламенте. От этого [по времени], как верю, не отстанет и Венгрия. Швеция, таким образом, вскоре станет членом Североатлантического альянса", - сказал президент.

Как отметил Павел, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, процесс ратификации членства Швеции в НАТО может завершиться уже в ближайшие недели. Он выразил надежду, что именно так все и произойдет.