Канада планирует выделит $340 млн на строительство новых кораблей для своих ВМС

По словам премьер-министра, выделение этих средств является частью национальной стратегии, которая также позволит создать новые рабочие места на верфях по всей стране

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение выделить еще 450 млн канадских долларов ($340 млн) на строительство новых малых военных кораблей и вспомогательных судов для своих ВМС. Об этом в среду заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо журналистам по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

"Сегодня мы объявляем об инвестициях в размере 450 млн канадских долларов в [строительство] нашего флота малых военных кораблей и вспомогательных судов", - сказал глава правительства. По словам Трюдо, выделение этих средств является частью национальной стратегии по строительству кораблей для ВМС страны, которая также позволит создать новые рабочие места на верфях по всей Канаде.

В 2015 году правительство Канады сообщило, что намерено потратить на модернизацию и обновление ВМС страны более 40 млрд канадских долларов (на тот момент около $30 млрд). Программа включает в себя модернизацию всех фрегатов и подводных лодок, а также поставки флоту самых современных типов кораблей, таких как суда поддержки нового поколения и арктические патрульные корабли.