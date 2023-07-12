12 июля, 15:51

СМИ: три человека ранены при обстреле ВС Израиля у ливано-израильской границы

По версии израильской стороны, Армия обороны Израиля предотвратила попытку повредить пограничные сооружения

БЕЙРУТ, 12 июля. /ТАСС/. Военнослужащие ВС Израиля открыли огонь по группе людей на юге Ливана, у ливано-израильской границы. Об этом сообщил телеканал AlHadath.

Согласно его данным, в результате стрельбы три человека получили ранения.

По версии израильской стороны, Армия обороны Израиля предотвратила попытку повредить пограничные сооружения. Как информировали в армейской пресс-службе, несколько человек "приблизились к заграждению на границе с Ливаном и попытались повредить его", а израильские военнослужащие "немедленно заметили это и использовали имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы заставить нападавших отойти от заграждений на некоторое расстояние". 

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