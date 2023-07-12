В МИД Франции заявили, что поставки Украине ракет SCALP не ведут к эскалации конфликта

Это продиктовано желанием удовлетворить потребности Киева в области противовоздушной обороны, отметил официальный представитель ведомства Анн-Клер Лежандр

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Поставка французских ракет SCALP Киеву не ведет к эскалации конфликта и продиктована желанием удовлетворить потребности Украины в области противовоздушной обороны. С таким утверждением выступила в среду на брифинге официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

"Поставка ракет SCALP, о которой объявил президент Эмманюэль Макрон, соответствует нашему желанию усилить поддержку Украины, в том числе в долгосрочной перспективе в ответ на нападение со стороны России", - отметила она.

По ее словам, "решение соответствует доктрине касательно поставок вооружений, которой Париж следует с начала конфликта". "Во-первых, необходимо удовлетворить потребности Украины, в том числе наиболее острые, касающиеся противовоздушной обороны и артиллерийского снаряжения. Во-вторых, поставки не должны приводить к эскалации. В-третьих, они не должны ослаблять возможности самой Франции", - сказала Лежандр.

Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении Франции передать Украине ракеты большой дальности. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщил, что часть ракет уже поставлена, другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество.

По данным агентства Reuters, Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца.