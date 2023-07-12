12 июля, 15:54

Зеленский назвал встречу с Байденом очень хорошей, но не сообщил о конкретных результатах

По словам украинского лидера, если бы протокол не остановил встречу, участники говорили бы еще дольше

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень хорошей свою встречу с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Очень хорошая, сильная встреча <...>. По крайней мере, в два раза длиннее, чем планировалось, и именно так значима, как это необходимо, - написал Зеленский в Telegram-канале. - Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО".

В начале встречи Байден заявил, что его администрация прилагает все усилия для скорейшей поставки Киеву новых партий оружия и военной техники. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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