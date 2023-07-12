Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций с территории Армении

В ведомстве уточнили, что речь идет о населенных пунктах Минкенд Лачинского района и Моллабайрамлы Кельбаджарского района

БАКУ, 12 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана в среду сообщило об очередном обстреле позиций сил республики на границе с Арменией.

"12 июля с 13:50 (12:50 мск) до 17:00 (16:00 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гызылджыг района Гаракильсе и Юхары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Минкенд Лачинского района и Моллабайрамлы Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделениями Вооруженных сил Азербайджана "приняты адекватные ответные меры по всем указанным направлениям".

В среду утром и днем Минобороны Азербайджана сообщало об обстрелах армянскими силами позиций азербайджанской армии в Шушинском районе в Карабахе и селе Забух граничащего с Арменией Лачинского района.