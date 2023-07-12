Макрон: власти Франции будут действовать решительно, чтобы не допустить эксцессов 14 июля

Президент Франции отметил, что в последние дни в городах не было беспорядков

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Французские власти будут действовать решительно, чтобы не допустить возникновения эксцессов в Национальный праздник 14 июля и в ближайшие дни. Об этом заявил в среду президент республики Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

"Если будут какие-то эксцессы, мы будем действовать с большой решимостью, чтобы наши граждане могли жить в спокойной обстановке", - сказал он, отвечая на вопрос о намечаемых в стране мерах безопасности в праздничные дни. "В последние дни в городах не было беспорядков. Спокойствие вернулось на улицы благодаря действиям сил правопорядка и работе органов правосудия", - подчеркнул Макрон.

Беспорядки во Франции начались 27 июня после гибели 17-летнего водителя алжирского происхождения. Он был застрелен после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер. Движение предпринимателей Франции предварительно оценило более чем в €1 млрд убытки от погромов в предместьях, последовавших за этим инцидентом. В ходе подавления беспорядков было задержано около 4 тыс. человек, среди которых около трети - несовершеннолетние.

"Предстоит проделать большую работу и извлечь уроки из того, что произошло, - сказал Макрон. - Это не должны быть механические или поспешные выводы, поскольку природа этого насилия совершенно не та, которую мы знали до сегодняшнего момента".

Президент Франции напомнил, что провел многочисленные встречи с мэрами городов, в которых были беспорядки. "Вызвана ли эта ситуация недостаточным инвестированием в регионы? Ответ - нет, поскольку мы сейчас инвестируем в города гораздо больше, чем шесть лет назад", - заявил Макрон. По его словам, "бюджет, выделяемый на политику городов, превысил €300 млн".

Макрон также указал, что беспорядки произошли не из-за нехватки полицейских и жандармов в регионах, поскольку власти Франции открыли дополнительно 2 тыс. вакансий в полиции. "То есть ситуация гораздо более сложная", - признал он.

Меры безопасности

Как ранее сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен, около 130 тыс. полицейских и жандармов, в том числе спецназ, будут обеспечивать порядок в Национальный праздник и ближайшие дни. Министр уточнил, что беспрецедентные меры безопасности начнут действовать 13 июля и будут оставаться в силе 14 июля и в последующую ночь. Дарманен также отметил, что элитная Восьмая рота республиканской безопасности (CRS 8), подготовленная для борьбы с уличным насилием, направится в Лион. Он добавил, что такие части, как спецназ полиции RAID, спецназ жандармерии GIGN и спецгруппа BRI, будут готовы действовать на всей территории страны.