В МИД Абхазии заявили, что Грузия вновь заблокировала документ о неприменении силы

Вместе с тем участники Женевских дискуссий отметили, что ситуация в регионе остается относительно спокойной и стабильной

СУХУМ, 12 июля. /ТАСС/. Грузинские участники Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье вновь заблокировали соглашение о неприменении силы. Об этом сообщила пресс-служба МИД по итогам очередного раунда, завершившегося в среду.

"В ходе очередного раунда делегация Республики Абхазия вновь обратилась к грузинским участникам с предложением приступить к полноценной работе по согласованию текста юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы, который является ключевым вопросом повестки дня. В ходе раунда грузинская делегация в очередной раз не смогла продемонстрировать конструктивный подход в решении ключевых вопросов повестки дня, грузинские участники вновь продолжают блокировать любые предложения по согласованию текста документа о неприменении силы. Данный вопрос остается открытым, и его обсуждение перенесено на следующий раунд", - говорится в сообщении.

Участники раунда обсудили и другие вопросы, связанные с безопасностью на местах. Было отмечено, что ситуация в регионе остается относительно спокойной и стабильной.

"В ходе состоявшегося раунда была отмечена необходимость возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал. Абхазская сторона подтвердила свою приверженность возобновлению работы данного механизма, однако грузинская делегация не отреагировала на предложения абхазских участников, направленные на разблокирование работы МПРИ", - говорится в сообщении.

Традиционно в рамках работы второй рабочей группы по гуманитарным вопросам абхазская сторона в очередной раз подняла проблему свободы передвижения для граждан Республики Абхазия. Обсуждались также вопросы, связанные с доступом к образованию, медицинскому обеспечению и ряд других актуальных проблем.

Проведение следующего, 59-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 5-6 декабря 2023 года. В прошедшем 11-12 июля 58-м раунде Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ. Абхазскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба.