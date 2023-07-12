Участники Движения неприсоединения выступили за перемирие на Украине

По словам главы МИД Белоруссии Сергея Алейника, страны-участницы уверены, что украинский кризис "уже вышел за рамки регионального и давно приобрел характер глобального, потому что последствия односторонних принудительных мер, санкций затрагивают все без исключения государства"

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Практически все страны Движения неприсоединения поддерживают идею о том, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны начаться после прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

"Подходы здесь практически у всех наших собеседников были едины: необходимо как можно скорее прекратить кровопролитие, о чем очень много в последнее время говорил наш президент [Белоруссии Александр Лукашенко], и только после этого задействовать механизмы реальной, настоящей дипломатии. Альтернативы дипломатическому урегулированию этого конфликта нет. Это признают все без исключения партнеры в странах дальней дуги. Об этом свидетельствуют многочисленные инициативы, которые в последнее время выдвигались и со стороны Китая, и со стороны африканских государств, Латинской Америки, Святого престола", - сказал Алейник в интервью агентству БелТА.

Участники Движения неприсоединения, продолжил глава белорусского МИД, уверены, что украинский кризис "уже вышел за рамки регионального и давно приобрел характер глобального, потому что последствия односторонних принудительных мер, санкций затрагивают все без исключения государства".

Алейник заявил, что пришло время, когда Белоруссии вместе с партнерами по Движению неприсоединения нужно бороться и быть в авангарде государств, которые формируют "многополярность, здравомыслие и справедливость в мире". "Мы планируем использовать площадку Движения неприсоединения для продвижения наших новых инициатив о налаживании диалога в духе Сан-Франциско и о разработке хартии многообразия ХХI века. Это документы, над которыми нам еще предстоит поработать и которые заложат хорошую основу для формирования справедливого многополярного мира", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Движение неприсоединения объединяет 120 стран, еще 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.