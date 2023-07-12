Зеленский: Украина до вступления в НАТО не заинтересована в размещении иностранных войск

По словам украинского президента, страны альянса в этом также не заинтересованы

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории до вступления в НАТО. Об этом заявил на брифинге в Вильнюсе президент страны Владимир Зеленский.

"Вопрос о размещении у нас польских войск никто не поднимает, - сказал он. - В этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни мы - пока мы не в НАТО, чтобы у нас располагались те или иные иностранные вооруженные силы. Наших вооруженных сил достаточно, вопрос лишь в конкретном современном оружии натовского образца".

По мнению Зеленского, украинские силы тогда смогут сами присутствовать на территории стран НАТО. "Если посмотреть наоборот, как раз партнеры понимают, что у нас мощная армия, и когда мы будем в НАТО, наши военные, которые имеют боевой опыт, я уверен, могут быть приглашены в рамках действующего законодательства обеспечивать соответствующую безопасность на территории других натовских стран", - добавил президент.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности принять участие в гипотетической миссии НАТО по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Украине, если сторонам удастся об этом договориться.