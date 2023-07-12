Американский генерал заявил, что конфликт на Украине убедил США нарастить арсеналы в ЕС

Рэнди Джордж добавил, что речь в том числе идет и о новом объекте на территории Польши

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Украинский конфликт указал Соединенным Штатам на важность наращивания арсеналов на их военных складах, расположенных в Европе, включая новый объект на территории Польши. Такое мнение генерала США Рэнди Джорджа содержится в его письменных ответах на вопросы сенаторов, которые были опубликованы в связи с проведением в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса слушаний, посвященных рассмотрению кандидатуры Джорджа на пост будущего начальника штаба Армии (сухопутных войск) США.

"Развертывание сухопутных сил на европейском театре [военных действий] в 2022 году продемонстрировало важность заблаговременно организованных складов, которые усилят возможности [США] с точки зрения проецирования силы", - отметил генерал, добавив, что "будущая [система] складов в Европе будет включать новый объект в Польше".