США расследуют взлом хакерами электронной почты американских госучреждений

В Госдепе отказались предоставлять подробности о происшествии

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Хакерская атака, в ходе которой оказались взломаны электронные почтовые ящики ряда госучреждений США, расследуется. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, отказавшись предоставлять подробности о происшествии.

"Я могу сказать, что в прошлом месяце Госдепартамент зафиксировал аномальную активность. Мы сразу же предприняли два действия: во-первых, мы совершили немедленные шаги, чтобы обезопасить наши системы и, во-вторых, мы немедленно уведомили Microsoft о случившемся. Исходя из политики кибербезопасности, мы не обсуждаем детали наших ответных мер. Инцидент расследуется, а мы на постоянной основе следим за своими сетями и обновляем процедуры безопасности", - сказал он.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, в прошлом месяце правительство США выявило брешь в облачной защите Microsoft. Ей якобы воспользовались хакеры из Китая, взломав незасекреченные почтовые адреса. Точное количество пострадавших учетных записей неизвестно. Пентагон и разведывательное сообщество затронуты кибератакой не были, уточнило издание.