Экс-премьер Словакии заявил, что саммит НАТО не решил вопрос ПВО страны

Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо добавил, что президент Зузана Чапутова "возвращается домой с большим позором и пустыми карманами"

БРАТИСЛАВА, 12 июля. /ТАСС/. Саммит НАТО в Вильнюсе не решил проблему обеспечения противовоздушной обороны Словакии, руководство которой передало все действовавшие ресурсы ПВО Украине на безвозмездной основе. Такое мнение выразил в среду экс-премьер Словакии и лидер крупнейшей оппозиционной партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо.

"Окончательно подтверждено - у Словакии нет ничего для ПВО! Все работающее президент [Словакии Зузана Чапутова] и правительство подарили Украине. Это называется саботаж [национальных интересов]. Сегодня в Вильнюсе президент использовала много иностранных слов. Понятно, что [она] возвращается домой с большим позором и пустыми карманами. Вообще не очевидно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с ПВО", - написал политик на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Словакия, как утверждает Фицо, не имеет "ничего своего - самолетов и систем ПВО". Он напомнил, что власти республики передали Украине зенитную ракетную систему С-300 и находившиеся на вооружении национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29. Сейчас воздушное пространство страны охраняют совместно ВВС Венгрии, Польши и Чехии.

Чапутова заявила ранее, что Словакия ожидает от саммита укрепления коллективной обороны на восточном фланге НАТО и прежде всего в сфере ПВО. Именно эта область, по ее словам, является наиболее значимой для Братиславы.