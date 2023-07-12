Байден заявил, что на встрече с Зеленским были достигнуты все поставленные цели

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский достигли всех поставленных целей на двусторонней встрече, состоявшейся на полях саммита НАТО в литовской столице. Об этом сообщил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в международном аэропорту Вильнюса перед вылетом в Хельсинки.

Его спросили, как прошли переговоры с Зеленским. "Все прошло очень хорошо. Мы достигли всех целей, которые ставили перед собой", - приводит пресс-пул Белого дома слова руководителя вашингтонской администрации.

У него также поинтересовались, какое послание международному сообществу передал саммит Организации Североатлантического договора (НАТО), который завершился в Вильнюсе. "Мы вместе", - ответил глава государства.

НАТО приняла 11 июля итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее Украины - в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия", говорится в документе. На встрече с Зеленским Байден заявил, что администрация США прилагает все усилия для скорейшей поставки Киеву новых партий оружия и военной техники.