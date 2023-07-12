12 июля, 19:56

Байден и Мелони планируют обсудить в Вашингтоне Россию и Украину, координацию по КНР

Встречу назначили на 27 июля

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассмотрят на предстоящих в Вашингтоне переговорах ситуацию вокруг России и Украины, а также вопросы координации действий трансатлантических союзников в отношении Китая. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В нем подтверждается, что встреча Байдена и Мелони состоится 27 июля, как о том ранее объявила глава итальянского правительства. "Они обсудят наши общие стратегические интересы, включая общую приверженность продолжению поддержки Украины <...>, развитие событий в Северной Африке и более тесную трансатлантическую координацию в отношении Китайской Народной Республики. Кроме того, они обсудят предстоящее председательство Италии в Группе семи в 2024 году", - сообщила Жан-Пьер. 

Теги:
УкраинаСШАИталияРоссияКитайБайден, ДжоМелони, Джорджа
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