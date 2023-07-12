Генсек ООН и президент ОАЭ обсудили перспективы продления зерновой сделки

Антониу Гутерриш также поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за вклад Объединенных Арабских Эмиратов в достижение прогресса по вопросам региональной и мировой повестки дня

ДУБАЙ, 12 июля. /ТАСС/. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел в среду телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого стороны обсудили перспективы продления зерновой сделки.

Как сообщает информационное агентство WAM, президент и генсек "подчеркнули важность черноморской зерновой инициативы и рассмотрели усилия, предпринимаемые для продления соглашения", а также договорились продолжить консультации по этому вопросу. Кроме того, Гутерриш поблагодарил шейха Мухаммеда "за активный вклад ОАЭ в достижение прогресса по основным вопросам региональной и мировой повестки дня".

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре 2022 года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.