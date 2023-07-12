AFP: в Бангледеш тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием отставки премьера

Митингующие затем разошлись без происшествий

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч сторонников оппозиции Бангладеш приняли участие в массовой демонстрации в Дакке, требуя отставки премьер-министра Шейх Хасины. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP).

В митинге приняли участие около 50 тыс. человек, которые затем разошлись без происшествий, сообщил агентству на условиях анонимности высокопоставленный офицер полиции Дакки.

"Националистическая партия Бангладеш" заявляла ранее, что ее члены стали объектом репрессий, и обвинила правящую партию "Народная лига Бангладеш" в намерении сфальсифицировать результаты выборов, намеченных на январь, утверждает AFP. Оппозиция требует, чтобы Хасина ушла в отставку и сформировала временное правительство для обеспечения справедливого проведения голосования, сообщает агентство.