Премьер-министр Индии отправляется с визитами во Францию и ОАЭ

Нарендра Моди обсудит с лидерами этих стран дальнейшее сотрудничество, а также вопросы международной политики

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправляется в четверг с визитом во Францию, а затем в ОАЭ. Как сообщил МИД Индии, глава индийского правительства посетит Париж с 13 по 14 июля по приглашению французского президента Эмманюэля Макрона.

"Премьер-министр [Индии] будет почетным гостем на параде в честь Дня взятия Бастилии 14 июля 2023 года, в котором будет участвовать контингент индийских вооруженных сил, представляющий три рода войск", - сообщило индийское внешнеполитическое ведомство.

Моди проведет в Париже переговоры с Макроном на тему дальнейшего развития двусторонних отношений. Как сообщил в среду на брифинге в Нью-Дели первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра, Моди и Макрон также обменяются мнениями о событиях в мире, в том числе о ситуации на Украине.

Макрон также даст ужин в честь премьера Индии. Как ранее информировало Agence France-Presse, на ужине будут присутствовать "более 200 гостей из разных слоев общества, активно участвующих в диалоге между двумя странами".

Лувр и истребители

Кроме того, Макрон и Моди осмотрят некоторые экспонаты Лувра.

Планируется, что в Париже Моди также встретится с премьер-министром Франции Элизабет Борн и другими политиками. Премьер Индии пообщается с представителями индийской диаспоры, руководителями французских компаний.

В ходе визита Индия и Франция планируют подписать дорожную карту о совместном производстве различных вооружений. Ожидается также подписание контрактов на поставку индийским военно-морским силам 26 палубных истребителей Rafale М производства французской компании Dassault Aviation для оснащения индийского авианосца собственной постройки Vicrant и строительство трех дизель-электрических субмарин класса Scorpene на предприятиях компании Mazagon Dockyards Limited в Мумбаи.

Из Франции Моди направится в ОАЭ, где проведет переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном о продвижении сотрудничества в сфере энергетики, образования, здравоохранения, продовольственной безопасности, финансовых технологий, обороны и культуры. Также стороны обсудят вопросы международной политики.