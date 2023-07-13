12 июля, 21:47

Власти Тайваня заявили, что не обсуждали создание биологического оружия на острове

Официальный представитель кабинета Линь Цзылунь призвал СМИ проверять информацию, чтобы "не провоцировать панику в обществе"

ГОНКОНГ, 13 июля. /ТАСС/. Исполнительный юань (кабинет правительства) Тайваня не проводил заседаний по строительству лаборатории и разработке биологического оружия на острове. Так официальный представитель кабинета Линь Цзылунь прокомментировал в среду соответствующие публикации в СМИ.

Читайте также
Госдепартамент опроверг данные о разработках биологического оружия на ТайванеСМИ: США требовали от Тайваня построить биолабораторию для создания боевых вирусов

Он указал, что в обозначенные в публикации издания "Ляньхэ синьвэньван" даты - 23 июня 2022 года и 9 января 2023 года - кабинет не проводил заседаний под упомянутыми названиями. Кроме того, Линь Цзылунь отметил, что в опубликованной информационным порталом стенограмме есть несколько неточностей и ошибок.

"Средства массовой информации обладают минимальной способностью верификации данных. Известно, что в протокольных документах заседаний Исполнительного юаня указывается время мероприятия, место проведения, председатель, участники с правом голоса, доклады, общие данные об обсуждении, а также комментарий председателя заседания", - приводит его слова Центральное информационное агентство Тайваня.

Он также отметил, что в стенограмме указаны слова и термины, которые не используются в подобных протокольных документах, поэтому документ является подделкой. Линь Цзылунь призвал СМИ проверять информацию, чтобы "не провоцировать панику в обществе". 

Теги:
СШАТайвань
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация