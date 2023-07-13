Марокко и Великобритания обсудили пути укрепления отношений парламентского сотрудничества

Председатель Палаты представителей (нижней палаты парламента) Марокко Рашид ат-Талби Алями и государственный министр лорд Тарик Ахмад в ходе встречи подчеркнули роль парламентов в продвижении демократии, мира и безопасности

РАБАТ, 13 июля. /ТАСС/. Председатель Палаты представителей (нижней палаты парламента) Марокко Рашид ат-Талби Алями и государственный министр лорд Тарик Ахмад, отвечающий за дела Южной и Центральной Азии, ООН и Содружества в МИД Великобритании, обсудили в среду в Лондоне пути укрепления отношений парламентского сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи Алями и Ахмад приветствовали "исторически дружеские связи между Марокко и Соединенным Королевством и нынешнее состояние двусторонних отношений, которые переживают заметную динамику", сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP).

Подчеркнув "роль парламентов в продвижении демократии, мира и безопасности", стороны обсудили пути укрепления отношений парламентского сотрудничества между законодательными институтами двух стран.

В ходе визита в Лондон Алями встретился со спикером Палаты общин Линдси Хойлом. Были рассмотрены вопросы укрепления координации в рамках региональных и международных парламентских организаций, содействия обмену опытом как на политическом, так и на административном уровне.

В мае 2023 года по итогам 4-й сессии Стратегического диалога Марокко - Великобритания две страны приветствовали "прекрасные отношения" и подтвердили "общее стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства, стоящего на четырех опорах: политико-дипломатической, экономической, культурно-образовательной и безопасности".