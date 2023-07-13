Лидер "Хезболлах" призвал Израиль прекратить оккупацию ливанских пограничных районов

Шейх Хасан Насрулла отметил, что действия ливанских активистов привели к возобновлению международных посреднических усилий

БЕЙРУТ, 13 июля. /ТАСС/. Действия ливанских активистов, установивших палатки в южных районах страны, которые незаконно удерживает под своим контролем Израиль, преследуют цель привлечь внимание к пограничным проблемам между двумя соседними странами. Об этом заявил в среду лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла в телеобращении, которое транслировал телеканал Al-Manar. Выступление политика было приурочено 17-й годовщине конфликта между вооруженной милицией "Хезболлах" и израильскими войсками в Южном Ливане.

"Оккупация селения Гаджар, ферм Шебаа и Кфар-Шубы не может продолжаться бесконечно, - отметил шиитский лидер. - Израилю следует ее прекратить, учитывая, что ООН признает принадлежность этих участков Ливану". Насрулла обратил внимание на то, что действия ливанских активистов привели к возобновлению международных посреднических усилий. "Теперь правительству [Ливана] необходимо проявить решимость и занять твердую позицию в отношении возвращения под суверенитет этих районов", - подчеркнул он.

Ранее израильские военнослужащие как минимум дважды открывали огонь по сторонникам "Хезболлах", которые приближались к проволочным заграждениям на границе. Согласно сведениям очевидцев, три человека получили ранения. По версии Армии обороны Израиля, были предотвращены попытки повредить пограничные сооружения.

11 июля командующий Временными силами ООН в Ливане генерал-майор Арольдо Ласаро Саенс обсудил в Бейруте с премьер-министром Наджибом Микати шаги по снижению эскалации напряженности на границе после того, как сторонники "Хезболлах" установили несколько палаток в пограничной местности и начали акции протеста.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции республики Абдалла Бу Хабиб, который участвовал во встрече, заявил журналистам, что ливанская сторона отвергла требование Израиля убрать палатки, установленные в северной части селения Гаджар. Он утверждал, что "акции жителей проводятся в ответ на израильские нарушения". По словам Бу Хабиба, МИД Ливана направил в Совет Безопасности ООН послание, в котором приведены данные о том, что еврейское государство произвольно изменило линию сухопутной границы в 18 точках.

Для улаживания разногласий между соседними странами в среду в Израиль прибыл американский посредник Эймос Хокстин (старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности). В октябре 2022 года Ливан и Израиль подписали соглашение о демаркации морской границы, что открыло им путь к освоению нефтегазовых месторождений в исключительной экономической зоне.