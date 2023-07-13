Конгрессмен считает, что республиканцы могут потребовать отставки главы Минюста США

Кевин Маккарти отметил, что Соединенным Штатам нужен прокурор, который будет обеспечивать правосудие, "а не ввязываться в политическую партийную повестку"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Представители Республиканской партии США по итогам своего расследования о возможной коррупции американского Минюста в деле Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена - могут инициировать процедуру импичмента для генерального прокурора и главы ведомства Меррика Гарленда. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) в опубликованной в среду авторской колонке для телеканала Fox News.

"США необходим генеральный прокурор, который защищает правосудие равное для всех, а не ввязывается в политическую партийную повестку, - указал Маккарти. - Если будут соответствующие факты, Палата представителей может принять решение о необходимости расследования на предмет импичмента в отношении генерального прокурора Гарленда. По завершении серьезного, основательного и справедливого расследования юридический комитет может решить какие пункты импичмента направлять на голосование в Палату представителей".

Серьезные подозрения, отмечает Маккарти, в числе прочего вызывает тот факт, что Минюст США допустил истечение срока давности по делу об уклонении от уплаты налогов Хантером Байденом со средств, полученных от украинской энергетической компании Burisma, а также пассивность по делу о получении сыном американского президента средств от китайской энергетической компании CEFC. "Минюст превратил то, что информатор описывал как очевидное уголовное дело против Хантера Байдена, в выгодную сделку с правосудием, и, возможно, похоронил все доказательства преступлений, по которым другие американцы отправились бы в тюрьму", - пишет Маккарти.

22 июня председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Джейсон Смит на основании стенограмм многочасовых бесед законодателей со старшим специальным агентом управления уголовных расследований Службы внутренних доходов Гэри Шейпли и другим сотрудником налогового ведомства сообщил, что американский Минюст до последнего отказывал в проведении расследования, пытаясь затянуть дело Хантера Байдена настолько, чтобы истек срок давности по преступлению.

Гарленд не согласился с этим обвинением, заявив, что помешать прокурору округа Делавэр Дэвиду Уайсу, который расследовал неуплату налогов Хантером Байденом, было невозможно, так как у него были все необходимые полномочия и "все права, чтобы принимать решения самостоятельно".

Ранее сообщалось, что Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Помимо этого, стороны достигли договоренности, касающейся обвинений в нарушении правил хранения огнестрельного оружия. Уайс начал это расследование еще в 2018 году.

Решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали бурю негодования у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии США. Как ожидается, перед судом Хантер Байден предстанет 26 июля.