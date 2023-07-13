В КНДР заявили, что "Хвасон-18" станет самым мощным средством сдерживания ядерной войны

В ходе последнего запуска ракета преодолела расстояние в 1 001 км, а максимальная высота ее полета достигла 6 648 км

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе, испытания которой были проведены в среду, станет для КНДР самым мощным средством сдерживания ядерной войны. Об этом сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Все новые рекорды, подтвержденные в ходе испытательного запуска, служат доказательством мощности, надежности и военной эффективности систем нового типа. МБР "Хвасон-18" на вооружении стратегических ВС КНДР станет самым мощным основным средством для надежного сдерживания и подавляющего реагирования на разнообразные угрозы ядерной войны и провокационные акты агрессии против республики", - говорится в сообщении.

Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Отмечается, что в ходе проведенных испытаний МБР пролетела расстояние в 1 001 км и упала в Японское море. Максимальная высота полета составила 6 648 км. Ракета находилась в воздухе 74 минуты, что стало рекордом по продолжительности полета для разработанных в КНДР межконтинентальных баллистических ракет.

Использование твердого топлива по сравнению с жидкостными двигателями, которыми оснащены имеющиеся у Пхеньяна межконтинентальные ракеты, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить ракеты в готовом к применению состоянии, что позволяет использовать их в качестве средства нанесения ответного удара на межконтинентальную дальность.

С 2017 года КНДР испытала 14 ракет с дальностью полета 5,5 тыс. км и более. Больше всего таких запусков (семь) было произведено в 2022 году. В 2023 году КНДР осуществила уже четыре таких пуска.