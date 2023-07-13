СМИ: Южная Корея и США обсудят применение ядерного оружия против КНДР

Соединенные Штаты регулярно перебрасывают на Корейский полуостров атомные подлодки, способные нести ЯО, отметило ЦТАК

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Консультативная группа по ядерному планированию США и Республики Корея станет площадкой для обсуждения планов применения ядерного оружия против КНДР. Об этом в четверг сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"США в апреле сфабриковали Вашингтонскую декларацию - программу по ядерной конфронтации с КНДР. Они открыто планируют обсудить использование ядерного оружия против нашего государства на заседании консультативной группы по ядерным вопросам, которая станет основой трехстороннего ядерного альянса США, Японии и Южной Кореи", - говорится в материале ЦТАК.

"Под предлогом повышения "уровня регулярной демонстрации" стратегических средств США постоянно перебрасывают атомные подлодки и стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, на Корейский полуостров и в регион вокруг него, таким образом доводят ситуацию в регионе до грани небывалой в истории ядерной войны", - добавило агентство. В подобных условиях КНДР 12 июля провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" - "ведущей системы вооружения стратегических ВС КНДР".