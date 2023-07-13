Суд приостановил деятельность партии кандидата в президенты Гватемалы

Прокуратура предполагает, что более 5 тыс. человек были незаконно приписаны к движению

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Гватемальский суд приостановил деятельность юридического лица левоцентристского политического движения "Семя", возглавляемого кандидатом в президенты Бернардо Аревало, из-за подозрений в подделке подписей. Об этом сообщила в среду генеральная прокуратура страны.

"По запросу специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью суд №7 постановил приостановить деятельность юридического лица политической партии "Движение "Семя", - сказал руководитель подразделения Рафаэль Курручиче в видеоролике, опубликованном на странице генпрокуратуры в Twitter.

По его словам, в мае 2022 года гражданин Гватемалы подал заявление в прокуратуру, в котором утверждал, что его незаконно вписали в члены партии. Проверка показала, что его подпись была подделана. "Есть указания на то, что более 5 тыс. граждан были незаконно приписаны к движению "Семя", - сказал Курручиче. По его словам, прокуратура также проверяет партию на предмет отмывания денег.

25 июня в Гватемале прошли парламентские и президентские выборы. Согласно результатам, полученным после обработки 98,82% протоколов с избирательных участков, во второй тур выборов главы государства должны выйти бывшая первая леди Сандра Торрес и Аревало. Торрес, выдвигающаяся от центристской партии "Национальный союз надежды", была одной из трех фаворитов предвыборной гонки, в то время как Аревало в опросах занимал восьмое место.

После оглашения результатов предварительного подсчета голосов девять кандидатов, представляющих правые партии, подали иск с требованием проверки сообщений о нарушениях в ходе голосования. Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу и обязал Высший избирательный суд отложить официальное оглашение итогов выборов, которые не были объявлены до сих пор. Второй тур выборов должен пройти 20 августа.