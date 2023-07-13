Парламент Таиланда начал обсуждение кандидатуры лидера "Движения вперед" на пост премьера

Чтобы возглавить правительство, Пите Лимчароенрате необходимо получить простое большинство в 376 голосов

БАНГКОК, 13 июля. /ТАСС/. Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда приступили в четверг к проведению совместного заседания, посвященного рассмотрению кандидатуры лидера победившей на выборах левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата на пост премьер-министра. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Дебаты должны продлиться до 16:00 по местному времени (12:00 мск). Голосование состоится в 17:00 (13:00 мск).

Лидер "Движения вперед" является единственным кандидатом. Ему нужно получить простое большинство в 376 голосов в двухпалатной 750-местной Национальной ассамблее, чтобы возглавить правительство Таиланда.

Если попытка избрать премьера провалится, то 19 июля будет проведено повторное голосование. В случае необходимости, если глава правительства так и не будет утвержден, еще одно голосование состоится 20 июля. Спикер Палаты представителей Ван Мухамад Нор Матха ранее заявил, что законодатели будут собираться на совместные заседания до тех пор, пока кандидат не получит необходимой поддержки.