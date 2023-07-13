Американский самолет Poseidon пересек Тайваньский пролив

ВМС США считают, что этот шаг демонстрирует "приверженность Соединенных Штатов свободному и открытом Индо-Тихоокеанскому региону"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Американский морской патрульный самолет седьмого флота американских ВМС P-8A Poseidon в четверг пересек Тайваньский пролив. Об этом сообщила пресс-служба седьмого флота США, который базируется в Йокосуке (Япония).

"P-8A Poseidon ВМС США пересек Тайваньский пролив, следуя в международном воздушном пространстве, 13 июля", - указано в заявлении. Американская сторона утверждает, что действует сугубо "в соответствии с нормами международного права, отстаивая навигационные права и свободы всех народов". ВМС США считают, что этот шаг демонстрирует "приверженность Соединенных Штатов свободному и открытом Индо-Тихоокеанскому региону".

В феврале Китай осудил пролет американского самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом. Как подчеркнула тогда китайская сторона, такие действия подрывают мир и стабильность в регионе.

Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала Нэнси Пелоси, занимавшая тогда должность спикера Палаты представителей Конгресса США. Это третий по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.